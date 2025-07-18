سقوط مروع لشخص من علو في المحطة الجديدة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت منطقة المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا، بعدما سقط شخص من علو خلف أحد المحال التجارية، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بلاغًا من قسم النجدة يفيد بسقوط شخص من مكان مرتفع خلف محل "حسن أبو علي" وبجوار "قهوة التوادر".

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف مدعومة بقوة من الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبيّن أن المصاب يُدعى إسلام جمال محمد، 37 عامًا، من سكان المنطقة ذاتها، وكان في حالة وعي عند العثور عليه، لكنه ينزف بغزارة نتيجة إصاباته البالغة، والتي شملت جرحين قطعيين في الجبهة بطول 7 سنتيمترات لكل منهما، وجرحًا قطعيًا آخر في الساق اليسرى بطول 10 سنتيمترات.

جرى نقل المصاب إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية، وسط مرافقة أمنية من قوات الشرطة، في حين بدأت الأجهزة المعنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وما إذا كان السقوط عرضيًا أم وراءه شبهة جنائية.

وأفادت مصادر طبية بأن المصاب يخضع حاليًا للعلاج والفحوصات اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة حتى الآن، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.