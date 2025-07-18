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في عطلة الأسبوع.. شواطئ الإسكندرية تستقبل العائلات والرايات توجههم بأمان (صور)

11:18 ص الجمعة 18 يوليو 2025
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

توافدت عشرات الأسر، صباح اليوم الجمعة، على شواطئ الإسكندرية الممتدة من أبو قير شرقًا حتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، وفي ظل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الإشغال على شواطئ القطاع الشرقي تراوحت صباح اليوم بين 50% إلى 70%، بينما سجلت شواطئ القطاع الغربي إقبالًا أقل بنسب إشغال بلغت 10% فقط، باستثناء شاطئ سيدي كرير الذي سجل نسبة إشغال بلغت 70%.

ورفعت الإدارة الرايات الخضراء على أبراج المراقبة بالشواطئ الشرقية، والتي تشير إلى أن البحر آمن ومتاح للنزول، في ظل هدوء نسبي واستقرار في حالة الأمواج بالبحر المتوسط.

في المقابل، رفعت شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي الرايات الصفراء، التي تعني أن نزول البحر ممكن، لكن مع ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتواصل فرق الإنقاذ تواجدها المكثف على الشواطئ لمتابعة الحالة البحرية وتقديم الدعم اللازم للمصطافين على مدار اليوم.

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