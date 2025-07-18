القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الزراعي السريع بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الجمعة، حالة من الشلل المروري، عقب تحرك كوبري مشاة على الطريق، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بونش بجسم الكوبري أمام منطقة المرور.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بثلاثة أوناش ضخمة إلى موقع الحادث، للعمل على رفع الكوبري وتأمين الطريق وإعادة فتحه أمام حركة المرور في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الجهات المعنية أن العمل يجري على قدم وساق لإصلاح التلفيات، وسط إجراءات مرورية مشددة وتحويلات لحماية المواطنين وتسيير الحركة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ولم يُسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، فيما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابساته، ومحاسبة المتسببين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بحدود الارتفاع المسموح بها لمركبات النقل الثقيل على الطرق الحيوية.

وتتابع غرفة العمليات بالمحافظة والإدارات المختصة تطورات الموقف لحظة بلحظة، لحين الانتهاء من تأمين الموقع واستعادة الانسياب المروري بشكل كامل.