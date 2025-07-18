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بلدوزر يصطدم بكوبري مشاة في طوخ.. و تكدس مروري على الطريق الزراعي (صور)

08:16 ص الجمعة 18 يوليه 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادثًا مروريًا أدى إلى تحرك "مشاية" كوبري للمشاة بمدينة طوخ من مكانها على الطريق الزراعي «مصر - الإسكندرية»، نتيجة اصطدام بلدوزر محمول على كسّاحة بجسم الكوبري، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، كما لم تُسجّل تلفيات في السيارات المارة بالمنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة المرور ومسؤولو مجلس المدينة إلى الموقع، حيث تبين أن سبب الحادث هو ارتطام المعدة المحمولة على السيارة بجسم الكوبري أثناء مرورها أسفله.

وتسبب الحادث في تكدس مروري شديد على الطريق الزراعي، مما استدعى عمل تحويلة مرورية من داخل المدينة لتسيير حركة السيارات القادمة من وإلى القاهرة.

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