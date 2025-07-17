سقوط مافيا الشهر العقاري.. حبس مسؤولين زورا توكيلات بيع فيلات

البحيرة - أحمد نصرة:

جددت محكمة دمنهور، اليوم الخميس، حبس مديرة مكتب الشهر العقاري بالمدينة وعضو فني آخر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير توكيلات رسمية للاستيلاء على ممتلكات مواطنين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم لعمليات نصب والاستيلاء على أراضٍ وفيلات وشقق مملوكة لهم بمناطق حيوية مثل الساحل الشمالي والتجمع الخامس.

وكشفت التحريات تورط المتهمين في تزوير توكيلات البيع مقابل مبالغ مالية، ليتم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما احتياطيًا قبل قرار المحكمة اليوم بتجديد الحبس.