إعلان

سقوط مافيا الشهر العقاري.. حبس مسؤولين زورا توكيلات بيع فيلات

11:35 م الخميس 17 يوليه 2025

حبس مسؤولين زورا توكيلات بيع فيلات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

جددت محكمة دمنهور، اليوم الخميس، حبس مديرة مكتب الشهر العقاري بالمدينة وعضو فني آخر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير توكيلات رسمية للاستيلاء على ممتلكات مواطنين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم لعمليات نصب والاستيلاء على أراضٍ وفيلات وشقق مملوكة لهم بمناطق حيوية مثل الساحل الشمالي والتجمع الخامس.

وكشفت التحريات تورط المتهمين في تزوير توكيلات البيع مقابل مبالغ مالية، ليتم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما احتياطيًا قبل قرار المحكمة اليوم بتجديد الحبس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة دمنهور النيابة العامة الشهر العقاري حبس مسؤولين زورا توكيلات بيع فيلات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تطبق في هذا الموعد.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بـ12% سنويا
في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا