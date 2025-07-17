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بسبب كارت شحن.. المشدد 15 سنة لعامل وابنه شرعا في قتل بائع

11:22 م الخميس 17 يوليو 2025

تعبيرية عن محاكمة

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البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لعامل ونجله، شرعا في قتل صاحب محل خردوات بسبب خلاف على كارت شحن وعلبة سجائر.

حدثت الواقعة بقرية كفر زيادة التابعة لمركز كوم حمادة، حينما أقدم "فارس ص.ر" ووالده "صبحي ر" على الاعتداء على "محمد محمود فتح الله"، صاحب محل خردوات، عقب رفضه منح الابن كارت شحن وعلبة سجائر على الحساب، بسبب تراكم الديون عليه.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين انتظرا المجني عليه في أحد شوارع القرية، وما أن ظفرا به حتى شل المتهم الثاني حركته، بينما انهال الأب عليه بضربات شديدة على الرأس باستخدام عصا "شومة" كانت معدة مسبقًا، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وكان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العقيد حاتم السمري، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بوصول المجني عليه إلى المستشفى العام مصابًا بكدمات وتهتك في الرأس.

حرر محضرًا بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما.

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السجن المشدد قتل بائع كارت شاحن جنايات دمنهور البحيرة
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