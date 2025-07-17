الإسماعيلية تتأهب للشيوخ.. 135 مركزًا في خدمة مليون ناخب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ترأس اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه تم تجهيز 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال قرابة مليون ناخب يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وصف المحافظ الانتخابات بأنها "عُرس ديمقراطي" يجب أن يخرج بصورة مشرفة، مشددًا على أن دور الجهاز التنفيذي هو الدعم وضمان الحياد التام دون أي تدخل في إرادة الناخبين.

ووجه "جلال" بتكثيف أعمال النظافة وتوفير مظلات للناخبين في محيط اللجان، مع ضمان وجود إضاءة بديلة وتهوية جيدة بالمقرات، وتأمين غرف حفظ صناديق الاقتراع.

كما تضمنت التكليفات توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، ومراجعة كافة المرافق وتجهيز غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، على أن تبدأ المعاينات الميدانية للمقرات اعتبارًا من الغد.