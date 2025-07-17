نجوم الكرة يواسون أسرة ميمي عبدالرازق في ليلة حزن ببورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد عدد من نجوم كرة القدم المصرية، مساء اليوم الخميس، على قاعة مناسبات مسجد السلام ببورسعيد، لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط والمدير الفني الأسبق للنادي المصري.

وتقدم الحضور الكابتن ضياء السيد، والكابتن علاء عبد الغني، وطارق سليمان، وحمد إبراهيم، وعبد الله درويش، إلى جانب لفيف من قدامى لاعبي النادي المصري والإسماعيلي ومختلف الأندية.

وسيطرت حالة من الحزن على الحاضرين من أبناء بورسعيد وجماهير الكرة، وبدت ملامح التأثر الشديد على نجله الدكتور أحمد، الذي دخل في نوبة بكاء متكررة أثناء تلقيه العزاء في والده.