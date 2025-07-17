إعلان

نجوم الكرة يواسون أسرة ميمي عبدالرازق في ليلة حزن ببورسعيد (صور)

10:51 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عزاء ميمي عبدالرازق (4)
  • عرض 6 صورة
    عزاء ميمي عبدالرازق (5)
  • عرض 6 صورة
    عزاء ميمي عبدالرازق (3)
  • عرض 6 صورة
    عزاء ميمي عبدالرازق (2)
  • عرض 6 صورة
    عزاء ميمي عبدالرازق (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد عدد من نجوم كرة القدم المصرية، مساء اليوم الخميس، على قاعة مناسبات مسجد السلام ببورسعيد، لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط والمدير الفني الأسبق للنادي المصري.

وتقدم الحضور الكابتن ضياء السيد، والكابتن علاء عبد الغني، وطارق سليمان، وحمد إبراهيم، وعبد الله درويش، إلى جانب لفيف من قدامى لاعبي النادي المصري والإسماعيلي ومختلف الأندية.

وسيطرت حالة من الحزن على الحاضرين من أبناء بورسعيد وجماهير الكرة، وبدت ملامح التأثر الشديد على نجله الدكتور أحمد، الذي دخل في نوبة بكاء متكررة أثناء تلقيه العزاء في والده.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عزاء ميمي عبدالرازق ميمي عبدالرازق بورسعيد نجوم الكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تطبق في هذا الموعد.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بـ12% سنويا
في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا