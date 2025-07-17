نزاع الميراث يُفجر دمًا.. سحل عامل واستئصال طحاله في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اتهم عامل شقيقيه بسحله وضربه بوحشية أمام زوجته وأطفاله بقرية طحانوب في شبين القناطر، بسبب خلافات على الميراث، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة استدعت استئصال طحاله ودخوله في غيبوبة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من المجني عليه "أحمد م."، الذي أفاد بأن شقيقيه "عصام" و"محمد" اعتديا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء داخل منزل العائلة، مما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة تطلب 35 غرزة، ودخوله في غيبوبة استمرت 25 يومًا.

وفي بلاغ آخر، اتهمت زوجة المجني عليه المتهمين بالتعدي عليها وطردها هي وأطفالها من المنزل ليلًا، مما اضطرهم للمبيت في الشارع.

تحرر محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بعرض المصاب على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.