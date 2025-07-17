إعلان

نزاع الميراث يُفجر دمًا.. سحل عامل واستئصال طحاله في القليوبية

10:02 م الخميس 17 يوليو 2025

مديرية أمن القليوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اتهم عامل شقيقيه بسحله وضربه بوحشية أمام زوجته وأطفاله بقرية طحانوب في شبين القناطر، بسبب خلافات على الميراث، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة استدعت استئصال طحاله ودخوله في غيبوبة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من المجني عليه "أحمد م."، الذي أفاد بأن شقيقيه "عصام" و"محمد" اعتديا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء داخل منزل العائلة، مما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة تطلب 35 غرزة، ودخوله في غيبوبة استمرت 25 يومًا.

وفي بلاغ آخر، اتهمت زوجة المجني عليه المتهمين بالتعدي عليها وطردها هي وأطفالها من المنزل ليلًا، مما اضطرهم للمبيت في الشارع.

تحرر محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بعرض المصاب على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية النيابة العامة الطب الشرعي خلافات على الميراث قرية طحانوب شبين القناطر مدير أمن القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهالي ينتشلون سيارة سقطت في ترعة بالإسماعيلية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا