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جراحة دقيقة تنهي معاناة سيدة من "كيس نادر" بالقنطرة غرب

09:43 م الخميس 17 يوليه 2025

مستشفى القنطرة غرب

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق قسم النساء والتوليد بمستشفى القنطرة غرب المركزي في إنهاء معاناة مريضة، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال كيس نادر بغدة بارثولين، في حالة طبية تعد من الحالات قليلة الحدوث.

وكانت المريضة قد توجهت إلى العيادات الخارجية بالمستشفى، حيث جرى تشخيص حالتها بدقة من قبل الفريق الطبي، الذي قرر على الفور ضرورة التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الكيس.

وأُجريت العملية بنجاح تحت إشراف إدارة المستشفى، حيث استعادت المريضة عافيتها بشكل سريع وغادرت المستشفى بعد التأكد من استقرار حالتها الصحية تمامًا.

ويعكس هذا النجاح الطبي قدرة المستشفى على التعامل بكفاءة مع الحالات الجراحية المعقدة والنادرة، في إطار خطة الارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

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مستشفى القنطرة غرب عملية جراحية استئصال كيس نادر بغدة بارثولين
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