مشرط جراح يُنهي خطر جرح نافذ بالبطن في مستشفى القنطرة غرب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق طبي بمستشفى القنطرة غرب المركزي في إنقاذ حياة مريض أربعيني وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، إثر إصابته بجرح نافذ وتهتك في جدار المعدة، استلزم تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

استقبل المستشفى المريض الذي شكلت إصابته تهديدًا مباشرًا لحياته، ليقرر الفريق الطبي بقسم الجراحة، بعد تقييم استشاري التخدير، ضرورة إجراء عملية فورية دون أي تأخير.

تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات، حيث تمكن الفريق الطبي، بتنسيق محكم بين أقسام الجراحة والتخدير والتمريض، من إجراء الجراحة بنجاح وتثبيت حالته الصحية.

وأُجري التدخل الطبي تحت إشراف مباشر من إدارة المستشفى، مما يؤكد جاهزية المنظومة الصحية في التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية واستجابة سريعة لإنقاذ حياة المواطنين.