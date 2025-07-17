أول معيد كفيف بجامعة سوهاج ينال الماجستير بالإعلام (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

حصل الباحث عربي محمد محمد نعمان، أول معيد كفيف بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة سوهاج، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، عن رسالته المعنونة: "دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو الأزمات الاقتصادية – دراسة ميدانية"، وذلك خلال المناقشة العلنية التي أُقيمت اليوم الخميس بمقر الجامعة الجديد بالكوامل.

وشهدت قاعة المناقشات حضورًا كثيفًا من الأساتذة والطلاب وأصدقاء وأسرة الباحث، احتفاءً بإنجازه العلمي الفريد، حيث تمكن من تجاوز تحديات الإعاقة البصرية، ليُثبت مكانته كأول معيد كفيف في تاريخ قسم الإعلام بجامعة سوهاج.

وضمت لجنة الإشراف على الرسالة الدكتور صابر حارص محمد، أستاذ الصحافة المساعد المتفرغ بقسم الإعلام، والدكتورة أسماء عبد الراضي السمان، مدرس الصحافة بالقسم ذاته. فيما تكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور حلمي محمود محسب، رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال – جامعة قنا (رئيسًا ومناقشًا)، والدكتور صابر حارص، والدكتور أحمد حسين محمدين، أستاذ الصحافة المساعد المتفرغ بكلية الآداب جامعة سوهاج.

وحضر المناقشة الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسمي الصحافة والإعلام، إضافة إلى الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة سلمى عبدالمنعم، نائب مدير مركز "نور البصيرة"، والدكتور محمود بخيت المدرس بكلية التجارة.

وقد تناول الباحث في رسالته تحليلًا ميدانيًا لدور مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه وعي الشباب المصري تجاه الأزمات الاقتصادية، مقدمًا رؤية بحثية وصفها أعضاء اللجنة بالدقيقة والمتميزة.

ويُذكر أن مجلس قسم الإعلام وافق في أكتوبر 2022 على تعيين عربي نعمان معيدًا بالشعبة المشتركة للصحافة والعلاقات العامة، بعد تصدره الترتيب الأول على دفعته لعام 2021/2022، بنسبة نجاح بلغت 90% مع مرتبة الشرف، رغم إعاقته البصرية الكاملة طيلة سنوات الدراسة الأربع.

وقد نشرت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على "فيس بوك"، بثًا مباشرًا للمناقشة بعنوان: "عربي.. تحدي الإعاقة بالعلم.. مناقشة رسالة ماجستير لأول معيد كفيف بقسم الإعلام بسوهاج".