إلغاء فقرات افتتاح معرض بورسعيد للكتاب حدادًا على ميمي عبد الرازق- صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثامنة من معرض بورسعيد للكتاب، المقام بمجمع "بارك مول" التجاري بمدينة بورسعيد.

وألغى محافظ بورسعيد الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي للمعرض وذلك حدادًا على وفاة الكابتن ميمي عبد الرازق أحد رموز الكرة المصرية وابن محافظة بورسعيد، تقديرًا لما قدمه من عطاء ومسيرة مشرفة في خدمة الرياضة ومناشدًا جميع الأسر البورسعيدية الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

ومن جانبه اشار الدكتور أحمد بهي الدين، إن تنظيم المعرض في محافظة عزيزة على قلوب المصريين جميعًا، وأنه يأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة، التي تؤمن بأن الثقافة حق أصيل لكل مواطن، وضرورة لخلق مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، ومن هنا، تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب جهودها في مد جسور الثقافة إلى كل محافظات الجمهورية، وليس فقط في العاصمة.