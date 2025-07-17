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براءة معلم من تهمة التحرش بـ13 تلميذة بمدرسة ابتدائية بالوادي الجديد

05:43 م الخميس 17 يوليه 2025

المعلم البريء

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، ببراءة المدرّس محمد خيري بدوي من التهم المنسوبة إليه في قضية التحرش بـ13 تلميذة بإحدى المدارس الابتدائية للغات بمدينة الخارجة.

كانت النيابة العامة بمحافظة الوادي الجديد قد قررت، في مايو الماضي، حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المجتمعية بالمحافظة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغين تقدم بهما أولياء أمور عدد من التلميذات، متهمين أحد المدرسين بالتحرش الجسدي، ما دفع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة، عقب إجراء تحقيقات أولية واستماع لإفادات أولياء الأمور داخل المدرسة والإدارة التعليمية بالخارجة.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أي تجاوز يمس القيم الأخلاقية والإنسانية داخل المدارس، مشددًا على متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي الطلاب وتصون القيم المجتمعية.

وأوضح الزملوط أن المحافظة حريصة على كشف ملابسات الواقعة بكل شفافية، وصون حقوق جميع الأطراف، دون إصدار أحكام مسبقة قد تضر بسمعة أو مستقبل أي طرف في القضية.

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براءة معلم من تهمة التحرش التحرش بتلميذة الوادي الجديد
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