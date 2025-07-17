أسيوط - محمود عجمي:

شهدت قرية نزلة عطية التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط حادثًا مأساويًا أودى بحياة ثلاث شقيقات غرقًا في مياه نهر النيل، أثناء عودتهن من العمل في الأرض الزراعية الخاصة بوالدهن.

وقال أيمن محمد حسن، والد الضحايا "آية، إسراء، وأسماء"، لـ"مصراوي" إن الفتيات كن يساعدنه يوميًا في حصاد محصول الجراو بأرضه الزراعية، وفي يوم الحادث خارج المنزل بينما تولت الفتيات مهمة الحصاد بمفردهن؛ مشيرًا إلى عند اقتراب غروب الشمس، توجهن إلى ضفاف النيل لغسل أيديهن وأرجلهن من الطين، فانزلقت قدم إسراء وسقطت في المياه، فحاولت آية إنقاذها، ثم لحقت بهن أسماء بدافع الحب والخوف، لكن للأسف، جرفتهن المياه جميعًا".

وأضاف الأب "أن الحادث ليس الأول من نوعه في هذا الموقع، مشيرًا إلى أن حالات الغرق تتكرر سنويًا في نفس التوقيت والمكان، ما دفعه للاعتقاد بوجود قوة غامضة "جن" تسكن المنطقة"، مضيفا : "كل سنة بيغرق فيها 2 أو 3 أشخاص، بيقولوا إن فيها جن".

وأشار إلى أن صرخات الأطفال واستغاثات الأمهات دفعت الأهالي للهرع إلى موقع الحادث، في محاولة لإنقاذهن، لكن دون جدوى.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق ثلاث طفلات في مياه الترعة المجاورة لمنازل القرية.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات البحث عن جثث الطفلات باستخدام فرق الغواصين.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال الجثث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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