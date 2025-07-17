أسيوط - محمود عجمي:

بصوت يختنقه الألم وعينين تملؤهما الدموع، روى الأب المكلوم، والد الشقيقات الثلاث آية وإسراء وأسماء، لموقع "مصراوي" تفاصيل الفاجعة التي ألمت به، بعد أن ابتلعت مياه النيل بناته في لحظات قليلة، تاركة وراءها حسرة لا تداويها السنين.

قال الأب بصعوبة بالغة: "بناتي كانوا بيساعدوني في حصاد زرعة الجراو اللي بناكلها للمواشي. كانوا شقيانين معايا في الحقل زي كل يوم.

توقف قليلاً ليستجمع أنفاسه قبل أن يواصل: "خلصوا شغلهم ونزلوا على النيل عشان يغسلوا إيديهم، هي دي الحفرة اللي غرقوا فيها."

وبكلمات متقطعة، أضاف: "واحدة من البنات رجليها انزلقت وسحبت الباقيين، والحفرة سحبتهم كلهم".

وعن هذه الحفرة، يحكي الأب أن الأهالي يتناقلون عنها قصصًا مرعبة: "كل سنة بيغرق فيها 2 أو 3 أشخاص، بيقولوا إن فيها جن".

ووسط هذا المشهد المؤلم، تتواصل جهود البحث عن جثامين البنات، ويقول الأب بصوت خافت لا يكاد يسمع، وكأن الأمل قد خبا في قلبه: "قوات الإنقاذ النهري والصيادين بيبحثوا عنهم دلوقتي".

تنهد الأب بحسرة وتابع: "عندي بنت رابعة، عمرها 20 سنة، المفروض تتجوز الشهر اللي جاي"، وكأن هذه الجملة تزيد من مرارة الفقد، ففرحة الزواج باتت تختلط بحزن الفراق الأبدي لثلاث زهرات رحلن قبل الأوان.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق ثلاث طفلات في مياه الترعة المجاورة لمنازل القرية، "آية إ. م"، وشقيقاتها "إسراء" (9 أعوام)، و"أسماء" (7 أعوام).

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات البحث عن جثث الطفلات باستخدام فرق الغواصين.

وبحسب روايات عدد من أهالي القرية، فإن منازلهم تقع على مقربة من الترعة، وأن الطفلات كنّ يلهون كغيرهن من الأطفال بجوار المياه، قبل أن تنزلق إحداهن أثناء محاولتها لمس سطح الماء، ما أدى إلى سقوطهن جميعًا وغرقهن.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال الجثث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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