الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حصول وحدة السكتة الدماغية بالمستشفيات الجامعية على الاعتماد الدولي كمركز معترف به من قبل المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، وذلك بعد اجتيازها لكافة المعايير العالمية المتعلقة بالتعامل مع هذه الحالات الحرجة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود التي بذلها فريق العمل الطبي والإداري، والذي وصفه بـ”العمل الجماعي المنظم الذي يعكس النهج المؤسسي القائم على الجودة والتطوير”.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أحمد أنور عبدالغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وللدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديرة وحدة السكتة الدماغية، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو نتيجة إخلاص وجهد كبيرين من كافة أعضاء الفريق الطبي.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد أنور عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية المقدمة داخل مستشفيات الجامعة، مشيرًا إلى أن الاعتماد الدولي جاء نتيجة تعاون وتكامل بين كافة الفرق الطبية، مقدمًا الشكر للدكتورة مروة عرابي ولفريقها الذي عمل بإخلاص وتفانٍ.

وأشار إلى استمرار الجامعة في دعم الكوادر الطبية والوحدات التخصصية بما يعزز دورها في تقديم خدمات صحية متطورة، تواكب المعايير العالمية، وتخدم المواطنين بكفاءة واحترافية.

وقد وجّهت إدارة الجامعة الشكر إلى جميع الفرق المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز، من أقسام: الأمراض العصبية، التمريض، الطوارئ، الجودة، مكافحة العدوى، السلامة المهنية، العلاج الطبيعي، القلب، التخاطب، الأشعة، التحاليل، الصيدلة الإكلينيكية، والتغذية العلاجية، بالإضافة إلى الفريق الإداري والعمال.

واختتم الدكتور ناصر مندور تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز هو خطوة مهمة في مسيرة الجامعة للتميز في تقديم خدمة مجتمعية حقيقية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية على أسس علمية عالمية