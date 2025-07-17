المنيا تكرم 150 مزارعًا من المدارس الحقلية -صور

المنيا-جمال محمد:



أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الفلاح ودعم جهود التنمية الريفية المستدامة، وأن مشروع المدارس الحقلية يمثل إحدى الأدوات الفعالة لرفع كفاءة الفلاحين وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.



وأوضح المحافظ أن المدارس الحقلية تسهم في نقل وتبادل الخبرات بين الفلاحين والخبراء الزراعيين، وتدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق التصديرية.



وجاءت تأكيدات المحافظ فى إطار احتفالية نظمتها محافظة المنيا لتكريم خريجي المدارس الحقلية، ضمن فعاليات مشروع “تمكين المجتمعات الريفية”، والذي يُنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .



حضر الحفل، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، المهندسة فاطمة عبد المنعم نجيب مدير إدارة الإرشاد الزراعى، عماد اسماعيل محمود مدير مشروع تمكين المجتمعات الريفية، هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية .



من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، على أهمية استدامة هذا النوع من المشروعات التنموية، التي تستهدف تمكين الفلاح وتعزيز قدراته الإنتاجية، مشدداً على ضرورة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية وتوسيع نطاق الاستفادة من المدارس الحقلية، لضمان تعظيم مردودها الاقتصادي والاجتماعي.



أوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو تمكين الفلاحين من إنتاج محاصيل عالية الجودة بأقل التكاليف، من خلال برامج إرشادية ميدانية حديثة، مشيراً إلى أن المدارس الحقلية أصبحت أداة رئيسية لتعويض نقص أعداد المرشدين الزراعيين، مشيرا أن المدارس الحقلية تعمل فى جميع المحاصيل بجانب التغذية ومعرفة القيمة الغذائية بهدف تحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي للأسرة، لافتا إلى إقامة مدارس محو أمية بجميع المدارس الحقلية التى نعمل عليها وذلك لإدارة مشروعاتهم بنجاح .



وأضاف وكيل الوزارة أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة إنشاء 206 حقول إرشادية تشمل محاصيل القمح وشتلات قصب السكر والكرنب والكانتالوب، موضحاً أن المنيا تستحوذ على نحو 18% من صادرات العنب المصرية، كما يجري التوسع في زراعة الكنتالوب كمحصول واعد للتصدير.



من جانبه، قال عماد اسماعيل محمود مدير مشروع تمكين المجتمعات الريفية، إننا نشهد تخرج 6 مدارس حقلية بإجمالي 150 مزارعًا ومزارعة من 6 قرى بمحافظة المنيا والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحت مظلة مشروع تمكين المجتمعات الريفية فى محافظة المنيا فى 10 قرى من قرى حياة كريمة بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل وتدريب المزارعين على المعاملات الذكية مناخيا ومعاملات ما بعد الحصاد بهدف زيادة الدخل للمستفيدين من المدارس الحقلية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والمجلس القومي للمرأة .

