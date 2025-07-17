عودة الملاحة الجوية والنهرية بأسوان بعد انحسار العاصفة الترابية

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن إعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية بمطاري أسوان وأبو سمبل الدوليين، إلى جانب استئناف الملاحة النهرية في مياه نهر النيل وبحيرة ناصر، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وأشار المحافظ إلى انتظام حركة السير على الطرق السريعة، ومنها الطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة، وطريق أسوان/أبو سمبل البري، وكذلك الطريق الزراعي أسوان/القاهرة، مؤكدًا أن المحافظة لم تسجل أي حوادث خلال فترة التقلبات الجوية.

ووجّه المحافظ الجهات المعنية بمواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تغييرات مفاجئة في الطقس، خاصة في ظل التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تقلبات مناخية محتملة.

من جانبه، أوضح المهندس البحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أن استئناف الملاحة النهرية جاء بعد تحسّن مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 9 كيلومترات، وهدوء سرعة الرياح، مشددًا على اتخاذ كافة الاحتياطات أثناء الإبحار، بما يشمل عدم التخطّي في المنعطفات الحادة، وترك مسافات أمان لا تقل عن 200 متر بين كل مركب والذي يليه، و40 مترًا على الجوانب.

وأكد "البربري" أن الالتزام بإرشادات السلامة وتجنّب الاستعجال في مغادرة المراسي ضروري لضمان عدم وقوع أي تصادمات أو حوادث تهدد سلامة الأرواح.