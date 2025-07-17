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بالصور- حريق هائل يلتهم محمصة في المنيا

02:14 م الخميس 17 يوليو 2025
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المنيا- جمال محمد:

تمكنت قوات الدفاع المدني بالمنيا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في محمصة بمدينة ملوي، وتسبب في تفحم غالبية محتوياتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بلاغًا بنشوب حريق داخل محمصة تقع في مدينة ملوي جنوب المحافظة، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وتم السيطرة عليه، ومنع امتداده للمحال والمنازل المجاورة.

ورجحت التحريات الأولية للمباحث نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حريق قوات الدفاع المدني المنيا
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