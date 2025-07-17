محافظ الشرقية: انتظام العمل بمنظومة توريد القمح بجميع مواقع التخزين

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام سير العمل داخل منظومة توريد القمح المحلي بجميع مواقع التخزين على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن مراكز الاستلام تعمل بكفاءة عالية منذ بدء موسم التوريد للعام الحالي 2025.

وأوضح المحافظ أن كمية القمح التي تم توريدها أمس بلغت 84 طنًا و364 كجم، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده حتى تاريخه إلى 602,212 طنًا و722 كجم من الأقماح المحلية، في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من المحصول الاستراتيجي الهام.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن الحقول الإرشادية المزروعة هذا الموسم توزعت على النحو التالي: 56 حقلًا فرديًا بالأراضي القديمة وتشمل 7 حقول فردية بالأراضي الجديدة بمساحة فدان لكل منها 15 حوضًا سمكيًا إرشاديًا بمساحة إجمالية 410 أفدنة 8 حقول فردية بالأراضي الملحية.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى أن عملية استلام القمح تتم عبر صوامع ومراكز تخزين معتمدة تتنوع ما بين صوامع معدنية، وأسمنتية، وحقلية، بالإضافة إلى البناكر، والهناجر، والشون الأسمنتية والأسفلتية، بشرط مطابقتها لمعايير التخزين السليم.

وأضاف أن تلك المواقع يتم معاينتها مسبقًا من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين من وزارة التموين، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع إرسال نماذج المعاينة للوزارة لاعتمادها من اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي لموسم 2025، وفقًا للضوابط المعتمدة.

ويأتي هذا ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة توريد القمح المحلي، وضمان وصول المحصول إلى أماكن التخزين المناسبة، حفاظًا على جودته وتحقيقًا لأقصى استفادة ممكنة.