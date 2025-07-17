"عامل زي الكرة".. استئصال ورم وزنه 7 كيلو من بطن مريضة فى المنيا

المنيا- جمال محمد:



أعلنت مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، عن نجاح فريق طبي في استئصال ورم كبير من بطن مريضة ، يزن 7 كيلو جرامات تقريباً.



وبحسب بيان المستشفى تمكن الفريق الطبي بقسم النسا، والتوليد من إنقاذ حياة مريضة، كانت وصلت وهي تعاني من ألم شديد و تورم بالبطن، وتبين أنها في العقد السادس من العمر، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود نزيف رحمي .



جرى عمل الإشاعات والتحاليل اللازمة، والتي كشفت وجود ورم بالرحم يضغط على الكبد والمثانه، وتم دخول المريضة إلى غرفة العمليات وتحت التخدير الكلي تم استئصال الورم الذي يزن 7 كيلوجرامات، والمريضة الآن بحالة جيدة.



وجاء ذلك تحت إشراف فريق طبي يضم كل من: د. عبد الشافى مهران رئيس قسم النساء، د. سلمان حمدي، استشارى التخدير، ود. حسام محمود أخصائي النساء والتوليد، ود. محمد حامد، أخصائي النساء والتوليد، د. بيشوى جميل أخصائي النساء والتوليد، د. شيماء علي، والممرض عاطف فتحي.