100 يوم صحة بالشرقية.. انطلاقة قوية تخدم 85 ألف مواطن في يومها الأول

الشرقية- ياسمين عزت:

شهدت محافظة الشرقية انطلاقة قوية لمبادرة "100 يوم صحة" في يومها الأول، حيث نجحت الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 85 ألف مواطن في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تقديم رعاية صحية شاملة وجودة عالية لجميع المواطنين.

وأفاد الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المبادرة انطلقت رسمياً يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وتستمر لمدة 100 يوم متواصلة، وتشمل جميع المبادرات الرئاسية في مجالات الوقاية والعلاج والتوعية، بالإضافة إلى أنشطة مستحدثة أبرزها "دوري 100 مليون صحة الرياضي" لتعزيز الصحة العامة والنشاط البدني، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وجرى تقديم الخدمات الصحية لعدد كبير من المواطنين ضمن عدة مبادرات،

16,003 مواطن ضمن "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأورام، وصحة المرأة، وصحة الأم والجنين، وكبار السن، وأمراض سوء التغذية، وفيروس سي.

16،474 مواطن حصلوا على خدمات الرعاية الأولية من خلال 19 إدارة صحية.

33،424 مريضاً تم علاجهم داخل 26 مستشفى بالمحافظة.

10،574 سيدة حصلن على خدمات تنظيم الأسرة.

تقديم التثقيف الصحي لأكثر من 9،000 مواطن عبر فرق التواصل المجتمعي والمثقفين الصحيين.

وأكد وكيل الوزارة أن فرق المبادرة الثابتة والمتنقلة كثفت انتشارها بالنجوع والقرى، تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة، وتحت إشراف مباشر من مديرية الشؤون الصحية ومديري المستشفيات والإدارات الفنية.

من جانبه، أشار الأستاذ محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن وزارة الصحة خصصت الخط الساخن 15335 لتلقي استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات حول أماكن تقديم الخدمات.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز صحة المواطن المصري، وتكملة لنجاحات المبادرات السابقة، وعلى رأسها "100 مليون صحة"، عبر توسيع نطاق الخدمات وضمان استدامتها لجميع الفئات المستهدفة داخل الجمهورية.