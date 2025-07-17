السيطرة على حريق داخل مصنع قطن بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نشوب حريق داخل مصنع قطن بمنطقة نادي البلاستيك التابعة لحي شرق شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع قطن بمنطقة نادي البلاستيك بحي شرق شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاتة، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن الحريق نشب داخل مصنع قطن بشارع الجوي بمنطقة نادى البلاستيك.

جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكانية المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.