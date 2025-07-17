‬آية وإسراء وأسماء.. غرق ثلاث شقيقات في ترعة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، أعمال البحث عن جثث ثلاث طفلات شقيقات لقين مصرعهن غرقًا داخل مياه ترعة بقرية نزلة عطية التابعة لقرية العقال البحري بمركز البداري.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية بغرق ثلاث طفلات داخل الترعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات البحث باستخدام فرق الغواصين، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا هن: "آية إ. م"، وشقيقاتها "إسراء" (9 أعوام)، و"أسماء" (7 أعوام)، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة للعثور على جثث الطفلات.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.