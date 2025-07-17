إعلان

‬آية وإسراء وأسماء.. غرق ثلاث شقيقات في ترعة بأسيوط

10:10 ص الخميس 17 يوليه 2025

الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، أعمال البحث عن جثث ثلاث طفلات شقيقات لقين مصرعهن غرقًا داخل مياه ترعة بقرية نزلة عطية التابعة لقرية العقال البحري بمركز البداري.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية بغرق ثلاث طفلات داخل الترعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات البحث باستخدام فرق الغواصين، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا هن: "آية إ. م"، وشقيقاتها "إسراء" (9 أعوام)، و"أسماء" (7 أعوام)، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة للعثور على جثث الطفلات.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الإنقاذ النهري محافظة أسيوط مركز البداري غرق ثلاث شقيقات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة