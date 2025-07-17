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لم يفرقهما الموت.. سيدة تلحق بزوجها بعد 3 ساعات من وفاته في بورسعيد

10:00 ص الخميس 17 يوليه 2025

وفاة سيدة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:


رحلت سيدة تدعى فاطمة حمام، من أبناء محافظة بورسعيد، عن عالمنا، بعد قرابة 3 ساعات من وفاة زوجها "السيد موافي".


أشارت فاطمة دعية، أحد أقارب زوج ابنة الزوجين الراحلين، إلى أن الحاج سيد موافي، رجل الأعمال، توفى أمس فى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وبعد 3 ساعات لحقت به زوجته، مضيفة '"ما أعظم هذا الوفاء .. سبحان الله العظيم".


وأوضحت أنه ستصلى صلاة الجنازة على الزوجين من مسجد الكبير المتعال وسيشيع جثمانهما إلى مقابر الأسر بشارع كسرى باب "1" في محافظة بورسعيد، مؤكدة أنهم تركا خلفهما ابنتهم الوحيدة "رشا"، داعية لهما بالرحمة والمغفرة، وموجهة خالص العزاء للأسرة.



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