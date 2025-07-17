إعلان

حدادًا على ميمي عبد الرازق.. المصري يُعلن الحداد ووقف أنشطته لـ3 أيام

01:13 ص الخميس 17 يوليو 2025

ميمي عبد الرازق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إعلان الحداد، اليوم الخميس، حدادًا على وفاة رمز النادي التاريخي الدكتور ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي.

كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده الغالي.

وشيع الآلاف من أبناء بورسعيد في جنازة مهيبة جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشارع 23 يوليو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميمي عبد الرازق جنازة الراحل ميمي عبد الرازق النادي المصري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة