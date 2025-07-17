حدادًا على ميمي عبد الرازق.. المصري يُعلن الحداد ووقف أنشطته لـ3 أيام



بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إعلان الحداد، اليوم الخميس، حدادًا على وفاة رمز النادي التاريخي الدكتور ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي.

كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده الغالي.

وشيع الآلاف من أبناء بورسعيد في جنازة مهيبة جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشارع 23 يوليو.