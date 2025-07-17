تقرير - طارق الرفاعي:

في مشهد مهيب اتشح بالحزن والدموع، شيّع الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق، المدرب السابق للنادي المصري وأحد أبرز رموز كرة القدم في المدينة، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وشارك في الجنازة عدد كبير من القيادات الرياضية والتنفيذية، وجمهور غفير من أهالي بورسعيد، ولاعبين سابقين، ومحبي الفقيد، الذين حرصوا على توديع "كابتن ميمي" لما له من مكانة خاصة في قلوب أبناء المدينة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

وشهدت الجنازة مشاعر جياشة ودعوات بالرحمة والمغفرة، فيما عبر المشيعون عن حزنهم لرحيل واحد من رموز كرة القدم في بورسعيد، الذي لطالما ارتبط اسمه بالهدوء والاحترام والعمل من أجل الشباب والناشئين.

وكان الدكتور ميمي عبد الرازق قد وافته المنية، اليوم، بعد رحلة طويلة في خدمة الكرة المصرية، خاصة في قطاع الناشئين، كما تولى قيادة الفريق الأول بالنادي المصري في عدة مراحل.

ونعت أندية مصرية وشخصيات رياضية الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيله يُعد خسارة للوسط الرياضي، ولجماهير بورسعيد التي لطالما اعتزت بمشواره.