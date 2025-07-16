إصابة 11 شخصًا في تصادم 3 سيارات بطريق الروضة - طامية بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

أُصيب 11 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم عنيف بين سيارة أجرة واثنتين ملاكي، على الطريق الواصل بين قرية الروضة ومدينة طامية بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الروضة – طامية، ووجود عدد من المصابين.

وانتقل على الفور إلى موقع الحادث اللواء محمد نبيل عبد التواب، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، لمتابعة الموقف ميدانيًا، فيما دفع الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية، التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة لقائد سيارة أجرة ذات صندوق خلفي، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدامه بسيارتين ملاكي على نفس الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة طامية التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.