المنيا - جمال محمد:

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، لبحث أوجه التعاون المشترك في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية".

يشار إلى أن المبادرة تستهدف تحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال منذ بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها المرحلة الأهم في تشكيل البنية الصحية والنفسية للإنسان.

جاء اللقاء تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، يهدف إلى دعم الولادات الطبيعية، والحد من الولادات القيصرية، وتقليل مضاعفاتها الصحية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية.

شارك في الاجتماع الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء عبد الرحمن، عميد كلية التمريض، وعدد من مديري المستشفيات الجامعية والأقسام المعنية، والدكتورة مرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة.

وأكد الدكتور عصام فرحات التزام الجامعة بدعم المبادرات القومية التي تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجامعة ستطلق خطة دعائية ميدانية تشارك فيها طلابها للتوعية بأهداف المبادرة داخل البيوت.

من جانبها، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بدور الجامعة في تفعيل عيادات تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الصحية للسيدات، مؤكدة أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في تعزيز التوعية المجتمعية.

وأشار الدكتور أيمن حسانين إلى جهود الجامعة المتواصلة من خلال قوافلها الطبية والتوعوية، التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وتنشر الوعي بالصحة الإنجابية وأهمية الولادة الآمنة.