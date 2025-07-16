بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بأسيوط (صور)

أسيوط – محمود عجمي:

أصيب 13 شخصًا، صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع وقع على طريق أسيوط الزراعي، بالقرب من مدخل قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي وراء اصطدام سيارة ميكروباص بمركبة "توك توك".

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد كبير من المصابين. على الفور، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة الأولية أن سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "3475 ي س ج" اصطدمت بمركبة "توك توك"، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا.

جرى نقل جميع المصابين، وهم: أشرف. أ، حميدة. س، مارك. م، مؤمن. إ، ناهد. م، سعدية. ح، وردة. ش، وفاء. ب، مريم. ب، فاطمة. ر، بسملة. أ، أحمد. م، ومحمد. س، إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.