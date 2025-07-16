محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمقر الشركة.

جاء ذلك لمناقشة سبل تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، والرؤية المستقبلية والمخطط العام لتطوير البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المواطن يأتي دائمًا في صدارة أولويات الدولة، مشددًا على أن كافة الخطط التنموية التي تُنفذ بالمحافظة تهدف أولًا وأخيرًا إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير خدمات لائقة تليق بكرامتهم وتلبّي احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل على تسخير كافة الإمكانيات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لتطوير البنية التحتية في مختلف المدن، وخاصة المناطق ذات الأهمية السياحية مثل مدينة دهب.

وأشار إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو استكمال مشروعات البنية الأساسية، وتحقيق تنمية شاملة لا سيما في القطاعات المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ من تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطن على الأرض.

ووجّه المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه سيناء، بأهمية تحديث المخطط العام لمحافظة جنوب سيناء بالكامل، ليشمل الرؤية المستقبلية لتطوير البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بما يتناسب مع التوسع العمراني والسياحي بالمحافظة، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.

وأوضح أن الشركة القابضة تعمل على دراسة تنفيذ نموذج متكامل للمعالجة الثلاثية بمحطة دهب، بالتعاون مع استشاري المشروع، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات فنية مستمرة لمتابعة سير المشروع، والاتفاق على آليات إعادة تأهيل المحطة لرفع كفاءتها.

وأضاف أن الشركة تنسق مع استشاري المشروع لإعداد دراسة لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بمدينة دهب، لمعالجة أية مشكلات فنية تؤثر على كفاءة الشبكات، وذلك في إطار خطة متكاملة لضمان استدامة الخدمة وتحسين البنية التحتية للمدينة.

جدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار دعم القيادة السياسية واهتمام وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة جنوب سيناء، بتحسين مستوى الخدمات، ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة دهب، مع التحول الكامل إلى نظام المعالجة الثلاثية، بما يسهم في تحسين جودة المياه المعالجة، وتوسيع نطاق إعادة استخدامها في الأغراض الآمنة، وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة. وتشمل خطة التطوير إعادة تأهيل الشبكة الكهروكيميائية، وتحديث المعدات، وتطبيق أحدث تقنيات المعالجة، إلى جانب الصيانة الدورية للروافع والغابة الشجرية، بما يعزز الأداء البيئي للمحطة واستدامتها.