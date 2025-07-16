محافظ بورسعيد ينعى ميمي عبد الرازق مدرب النادي المصري السابق

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نعى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، اليوم الأربعاء، الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد الرموز الرياضية البارزة في تاريخ النادي المصري، الذي وافته المنية منذ قليل.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان له، أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا للانتماء والعطاء الرياضي، وأحد أبناء بورسعيد المخلصين، الذين خدموا الكرة المصرية عامة والنادي المصري خاصة، سواء كلاعب أو مدرب أو إداري، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.