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6 مصابين في انقلاب ميكروباص على زراعي البحيرة

05:43 م الأربعاء 16 يوليو 2025

إسعاف أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي، أمام قرية بردلة، بنطاق مركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: صفاء علي علي حرحش، 38 عاما، من دمنهور، كارم محمد خميس، 44 عامًا، من برج العرب، ندى فايز صبحي الشوبكي، 19 عامًا، من دمنهور، أمل سعيد عبد الحميد، 39 عامًا، من برج العرب، أحمد عاصم عبد الحليم، 40 عامًا، من دمنهور، محمد محمد عبد اللطيف عسل، 48 عامًا، من شبراخيت.

نُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث.

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