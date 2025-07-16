حبسها 5 سنوات.. قرار جديد من جنايات الفيوم بشأن المتهم بقتل شقيقته

الفيوم – حسين فتحي:

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم "إسلام.ح.أ" المتهم بقتل شقيقته "شيماء.ح"، بعد احتجازها داخل شقة سكنية لمدة 5 سنوات، إلى جلسة أغسطس المقبل، وذلك لسماع أقوال الشهود ومناقشة الطبيب الشرعي.

وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، أن المتهم إسلام حسني أحمد ربيع محروس، البالغ من العمر 33 عامًا، والمقيم بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، أقدم على قتل شقيقته "شيماء حسني أحمد ربيع" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك في يناير الماضي بدائرة مركز الفيوم.

وبحسب التحقيقات، قام المتهم باحتجاز شقيقته داخل وحدة سكنية غير مؤهلة للمعيشة، دون طعام أو شراب أو رعاية طبية أو نفسية، بعدما أغلق عليها الأبواب والنوافذ، وامتنع عمدًا عن تقديم أي دعم طبي أو إنساني، رغم حالتها النفسية المتدهورة، ما تسبب في وفاتها.

وأكدت النيابة أن المتهم مارس سيطرته المادية والفعليّة الكاملة على المجني عليها داخل تلك الوحدة لسنوات، دون سند قانوني، مما يُعد احتجازًا غير مشروع أدى إلى الوفاة، وهو ما دفع النيابة لتوجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والاحتجاز غير القانوني.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها الشهر المقبل، لسماع الشهود ومناقشة الطبيب الشرعي حول ظروف الوفاة والتقارير الطبية ذات الصلة بالقضية.