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الرئيس التايواني يعتزم زيارة أمريكا الشهر المقبل

03:12 م الأربعاء 16 يوليو 2025

علم تايوان

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تايبيه - (د ب أ)


يعتزم الرئيس التايواني لاي تشيج تي زيارة الولايات المتحدة ضمن جولة تشمل حلفاء دبلوماسيين، وتمثل اختبارا للعلاقات بين بكين وواشنطن أثناء الإعداد لقمة محتملة بين رئيسي الدولتين.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شخصين على صلة بالأمر، وطلبا عند الإفصاح عن هويتهما قالا إن لاي يعتزم زيارة باراجواي وجواتيمالا وبليز الشهر المقبل.


وأضافا أن الرئيس التايواني، الذي تبنى موقفا أكثر صرامة تجاه الصين، يعتزم التوقف في نيويورك في الرابع من أغسطس المقبل وفي دالاس في 14 من نفس الشهر.


وستكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس التايواني على الأراضي القارية الأمريكية منذ أن تولى الرئاسة العام الماضي، ومنذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة في يناير الثاني الماضي.


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الرئيس التايواني تايبيه أمريكا
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