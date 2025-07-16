تداول 11 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على أرصفة الموانئ التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، حققت تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 686 شاحنة و 165 سيارة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1475 راكب بموانيها.

حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 413 شاحنة و138 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 273 شاحنة 27 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينة Alcudia Express، بينما تغادر السفينة Belagos Express, وسجل الميناء ليلة الأربعاء وصول السفينتين Belagos Express والحرية2, وغادرت السفينة Alcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2954 طن بضائع و 259 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1475راكبا بموانيها.