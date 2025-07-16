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الرصاص يتكلم بين أبناء العم.. 5 مصابين في مشاجرة دامية بسوهاج

01:24 م الأربعاء 16 يوليه 2025

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت قرية بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج، وذلك على خلفية خلافات قديمة تتعلق بالجيرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من صبري ب. ف. م (58 عامًا) بطلق ناري في الكتف الأيمن، وشقيقه أبو السعود (64 عامًا)، وعمهما عبد الفتاح م. م. ع (59 عامًا)، إلى جانب رشدي م. م. ع (42 عامًا) الذي أُصيب بطلق ناري في القدم اليمنى، ومحمد ع. م. ع (21 عامًا) بطلق ناري في الذراع الأيسر، بالإضافة إلى عز م. م. ع (50 عامًا) الذي أُصيب بجرح رضي في فروة الرأس، فيما شارك عبد التواب م. ح. ع (62 عامًا) في المشاجرة دون إصابات.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، فيما تبادل الجانبان الاتهامات بالسب والضرب، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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سوهاج مشاجرة دامية طلقات نارية
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