الرصاص يتكلم بين أبناء العم.. 5 مصابين في مشاجرة دامية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت قرية بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج، وذلك على خلفية خلافات قديمة تتعلق بالجيرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من صبري ب. ف. م (58 عامًا) بطلق ناري في الكتف الأيمن، وشقيقه أبو السعود (64 عامًا)، وعمهما عبد الفتاح م. م. ع (59 عامًا)، إلى جانب رشدي م. م. ع (42 عامًا) الذي أُصيب بطلق ناري في القدم اليمنى، ومحمد ع. م. ع (21 عامًا) بطلق ناري في الذراع الأيسر، بالإضافة إلى عز م. م. ع (50 عامًا) الذي أُصيب بجرح رضي في فروة الرأس، فيما شارك عبد التواب م. ح. ع (62 عامًا) في المشاجرة دون إصابات.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، فيما تبادل الجانبان الاتهامات بالسب والضرب، وتولت النيابة العامة التحقيق.







