جامعة أسيوط تطلق منصة إلكترونية للتحويلات بين الجامعات والكليات

أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت جامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، عن تدشين الموقع الرسمي للتحويلات بين الجامعات والكليات للعام الجامعي 2025/2026، عبر "نظام التحويلات المركزي – مسار"، الذي طوره مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة.

ويأتي إطلاق المنصة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علي حسين، مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، وبالتعاون مع حاتم خضير، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، ومحمود عبد الحافظ، مدير إدارة التسجيل والقيد.

وأكد الدكتور المنشاوي أن المنصة تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التحويلات الجامعية، حيث تتيح للطلاب إتمام جميع الخطوات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى الكليات أو الإدارات، بما يعكس توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، ويعزز من كفاءة الأداء الإداري والشفافية.

وأشار إلى أن الجامعة تضع في أولوياتها تبني الحلول التكنولوجية التي تخفف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الجامعة وفرت الدعم الفني والإرشادي اللازم للطلاب خلال فترة التحويلات، مؤكدًا أن العملية ستُدار وفق ضوابط دقيقة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين المتقدمين.

وأضاف الدكتور علي حسين أن الموقع يضم دليلًا شاملًا يحتوي على الخطوات والإرشادات الخاصة بالتحويلات الداخلية والخارجية، إلى جانب نماذج إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها، كما يتيح خدمة دفع الرسوم من خلال منافذ الدفع الفوري باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، أو من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

شروط التقديم تشمل ما يلي:

أولًا: الشروط العامة

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب أو ولي أمره (للمستجدين).

- صورة البطاقة الجامعية أو بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

ثانيًا: الشروط الخاصة

1. تقليل الاغتراب:

- صورة من بطاقة الترشيح.

- إيصال مرافق (كهرباء – غاز – مياه) يثبت تغيير محل السكن قبل 6 أشهر على الأقل، أو قرار نقل ولي الأمر من الجهة المختصة.

2. نقل القيد:

- بيان حالة من الجامعة المقيد بها الطالب يتضمن: سنة الحصول على الثانوية العامة، الشعبة، المنطقة التعليمية، والمجموع الكلي شاملًا درجات المستوى الرفيع إن وُجد.

3. الالتحاق بكلية الفنون الجميلة – جامعة أسيوط:

- اجتياز اختبارات القدرات (فنون / عمارة)، وأن يكون اسم الطالب مدرجًا في كشوف الكلية.

4. تحويل الفرق الأعلى للكليات المناظرة:

- بيان حالة موضح به التقديرات في السنوات الدراسية المختلفة، وأن يكون الطالب منقولاً إلى الفرقة الأعلى بالكلية المطلوب التحويل إليها.

ويشترط الحصول على موافقة عميد الكلية عند التحويل أو نقل القيد إلى الكليات العملية بجامعة أسيوط.