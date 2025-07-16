إعلان

محافظ المنيا يُشكل لجنة لمراجعة اشتراطات السلامة ضد الحريق بمحطات الوقود

12:37 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لجنة لمراجعة اشتراطات السلامة ضد الحريق (4)
  • عرض 4 صورة
    لجنة لمراجعة اشتراطات السلامة ضد الحريق (3)
  • عرض 4 صورة
    لجنة لمراجعة اشتراطات السلامة ضد الحريق (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية تضم مديرية التموين، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، وإدارة الحماية المدنية، لمراجعة اشتراطات الأمن الصناعي ووسائل التأمين ضد أخطار الحريق، خاصة بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة.

ويجري حاليًا التنسيق بين الجهات المعنية لتشكيل لجان تفتيش ميدانية موسعة تبدأ أعمالها بالمرور على جميع محطات الوقود والمستودعات بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق معايير السلامة المهنية، وتوافر التجهيزات الفنية اللازمة للتعامل مع أي طوارئ محتملة، ومدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام باشتراطات الوقاية والسلامة، وتفعيل خطط التأمين الصناعي، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن سلامة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا محطات الوقود السلامة اللواء عماد كدواني مديرية التموين إدارة الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة