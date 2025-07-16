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مصرع صبي وإصابة فتاة في حادث بالوادي الجديد

12:15 م الأربعاء 16 يوليه 2025

إسعاف أرشيفية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، فيما أصيبت سيدة في حادث مروري، اليوم الأربعاء، في مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب وسيدة مصابة في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب دراجة نارية بطريق "درب الأربعين – مركز باريس" بالقرب من مدخل قرية الأربعين، أسفر عن مصرع محمد أشرف محمد، 17 عامًا، وإصابة عبير محمد هاشم، 16 عامًا، بجروح وإصابات متفرقة بالجسم.

جرى نقل جثة الشاب والمصابة بسيارة رئيس القرية لمستشفى باريس المركزي ثم جرى نقلهما بسيارة إسعاف لمستشفى الخارجة التخصصي حيث جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى والشابة المصابة بقسم الطوارئ تحت الملاحظة الطبية.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما رفعت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالتعاون مع وحدة مرور المركز آثار الحادث من الطريق.


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