إعلان

الداخلية تكشف ملابسات العثور على طفل معذّب على الطريق العام

11:43 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

تعذيب طفل- أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات العثور على طفل في حالة إعياء وبجسده آثار تعذيب، بطريق (الإسكندرية/مطروح).

كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية تلقت بلاغا بالعثور على طفل في حالة إعياء وبجسده آثار تعذيب، بطريق (الإسكندرية/مطروح). بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل (12 عامًا - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات وآثار حروق متفرقة. وبسؤاله، أفاد بتعرضه للتعذيب على يد زوجة والده ونجل خالة والده.

وبتكثيف التحريات، تمكنت القوات من ضبط المتهمَين، وكان برفقتهما شقيقة الطفل (9 أعوام) والتي تبين إصابتها بكدمات وسحجات في الوجه، بالإضافة إلى آثار حروق قديمة بجسدها.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بدعوى "تأديب الطفلين". وتم نقل الطفلين إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

...

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعذيب طفل لداخلية ديرية أمن الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة