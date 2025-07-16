الداخلية تكشف ملابسات العثور على طفل معذّب على الطريق العام

كتب- كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات العثور على طفل في حالة إعياء وبجسده آثار تعذيب، بطريق (الإسكندرية/مطروح).

كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية تلقت بلاغا بالعثور على طفل في حالة إعياء وبجسده آثار تعذيب، بطريق (الإسكندرية/مطروح). بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل (12 عامًا - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات وآثار حروق متفرقة. وبسؤاله، أفاد بتعرضه للتعذيب على يد زوجة والده ونجل خالة والده.

وبتكثيف التحريات، تمكنت القوات من ضبط المتهمَين، وكان برفقتهما شقيقة الطفل (9 أعوام) والتي تبين إصابتها بكدمات وسحجات في الوجه، بالإضافة إلى آثار حروق قديمة بجسدها.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بدعوى "تأديب الطفلين". وتم نقل الطفلين إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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