5 مصابين في حريق مخبز بلدي بأسيوط - صور

أسيوط- محمود عجمي:

أُصيب خمسة أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق داخل مخبز بلدي بقرية نزلة دوينة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أحد المخابز بالقرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة سيارات الإسعاف وضباط المركز، إلى موقع الحادث. وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل مخبز بلدي مملوك للمواطن "حفني. ح"، نتيجة كسر في ماسورة الغاز.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المباني المجاورة، فيما أسفر الحريق عن إصابة خمسة أشخاص هم: أحمد عبده، محمد عبده، ياسين فوزي، أحمد نادي، وخلف حربي، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي لتلقي العلاج.

كما تسبب الحريق في تلفيات واحتراق بعض محتويات المخبز. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.