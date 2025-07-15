أهل مراته خلصوا عليه.. مقتل شاب في مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه بطعنة نافذة في القلب، على يد والد زوجته ونجليه، خلال مشادة تطورت إلى مشاجرة بمنطقة عزبة رستم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من مستشفى ناصر العام بوصول "حسن ف. إ."، 30 عامًا، جثة هامدة، مصابًا بطعنة في الصدر من الجهة اليسرى.

على الفور، انتقل المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، لموقع الحادث. وبسؤال شقيق المجني عليه "عمرو ح. ف." (38 عامًا – عامل بورشة أحذية)، اتهم والد زوجة شقيقه ونجليه بارتكاب الجريمة.

وتم ضبط المتهمين: أسامة ع. أ. (58 عامًا – بالمعاش) - أحمد أ. ع. أ. (30 عامًا – فني بالمصنع الحربي) - يوسف أ. ع. أ. (18 عامًا – طالب).

وبمواجهتهم أقر المتهم الثاني بطعن المجني عليه باستخدام سلاح أبيض (مطواة) خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات أسرية، ثم تخلّص من الأداة عقب ارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 6203 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بدفن الجثة بعد انتهاء الصفة التشريحية، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد.