محافظ سوهاج يعلن الشركة الفائزة بحق انتفاع موقع سينما أوبرا

سوهاج - عمار عبدالواحد

أعلن اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن فوز شركة "طراز" للاستثمار العقاري بحق الانتفاع لموقع سينما أوبرا بميدان الثقافة وسط مدينة سوهاج، لمدة 20 عامًا، وذلك بعد مزايدة علنية بين عدد من الكيانات الاستثمارية. وتبلغ القيمة السنوية لحق الانتفاع 7 ملايين و20 ألف جنيه شاملة الضريبة المضافة، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، إذ كان الموقع يشمل مبنى قديمًا متهالكًا لسينما أوبرا تم هدمه، ليُطرح للاستثمار وفق الرؤية التنموية للمرحلة المقبلة.

وأوضح المحافظ أن المشروع سيتضمن مولًا تجاريًا يضم علامات تجارية عالمية، دور سينما، جراج سيارات، خدمات إدارية وترفيهية، مشيرًا إلى أنه سيوفر مئات من فرص العمل لأبناء المحافظة، ويعزز من النشاط الاقتصادي والسياحي، ويسهم في جذب استثمارات جديدة، فضلًا عن توفير مصادر دخل بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن المشروع يقع في موقع استراتيجي بقلب مدينة سوهاج، وأنه يمثل نموذجًا ناجحًا لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأكد المحافظ استمرار طرح المزيد من الفرص الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشجيعًا لضخ رؤوس الأموال في مشروعات تنموية حقيقية. كما شدد على أهمية التعامل المرن مع المستثمرين والإسراع في إجراءات التنفيذ، لضمان الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة.

وكشف المحافظ أن خطة الاستثمار القادمة تشمل استغلال 22 قطعة أرض بقيمة تقديرية نحو 2 مليار جنيه، بهدف تحقيق دخل سنوي للمحافظة يُقدر بمليار جنيه خلال 3 سنوات، مع الالتزام بتخصيص هذه المشروعات لدعم الخدمات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، باعتبار ذلك أفضل وسيلة لحماية أراضي الدولة وتعزيز التنمية المحلية.