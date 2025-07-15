حاول حرق جثتها.. إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بالشرقية إلى المفتي

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، إحالة أوراق المتهم أيمن ف.ر (37 عامًا)، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، بتهمة قتل زوجته ومحاولته حرق جثتها. وحددت المحكمة جلسة 14 أغسطس المقبل للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي.

وتعود وقائع القضية رقم 7977 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2505 كلي جنوب الزقازيق، إلى ارتكاب الجريمة في نهار شهر رمضان، حيث أقدم المتهم على قتل زوجته، المجني عليها رحمة، بضربات متكررة باستخدام آلة حادة، ثم حاول إضرام النار في جثتها لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن محاولته باءت بالفشل.

وبعد تكثيف جهود البحث والتحري، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في محيط مطار القاهرة الدولي أثناء محاولته الهروب إلى دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف الرائد محمد صدقي، رئيس مباحث مركز الزقازيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارًا بإحالته إلى محكمة الجنايات، لتصدر المحكمة قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي، في خطوة تمهيدية نحو إصدار حكم الإعدام.

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