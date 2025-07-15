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عقب طلاقه لزوجته.. عصا الانتقام تودي بحياة سائق توكتوك في البحيرة

08:41 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

جثة - أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي سائق توك توك مصرعه، اليوم الثلاثاء، بقرية السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر تعرضه لاعتداء بعصا خشبية على الرأس، على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها، بسبب خلافات أسرية نشبت عقب تطليقه زوجته.

تلقى اللواء محمود هويدي، ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بوصول سائق توكتوك إلى مستشفى كفر الدوار العام جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بكدمات شديدة في الرأس، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من شقيق طليقة المجني عليه، ونجل شقيقتها، اللذان اعتديا عليه بعصا خشبية بدافع الانتقام.

جرى ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها فور الانتهاء من التقرير الطبي.

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محافظة البحيرة خلافات أسرية محمود هويدي مدير أمن البحيرة مستشفى كفر الدوار العام جثة هامدة
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