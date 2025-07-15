القضاء الإداري يرفض طعني مرشحين مستبعدين من انتخابات الشيوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة القضاء الإداري في محافظة القليوبية برفض طعني مرشحين تم استبعادهما من الكشوف المبدئية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لعدم استيفاء الشروط والأوراق اللازمة، وفي مقدمتها نتائج الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة ضمن مستندات الترشح.

وكانت المحكمة قد نظرت طعنين مقدّمين من مرشحين اثنين، طالبا بإلزام لجنة تلقي طلبات الترشح، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا، مساعد رئيس المحكمة، بقبول أوراقهما وإدراج اسميهما ضمن القوائم الانتخابية، إلا أن المحكمة قضت برفض الطعنين لعدم اكتمال الشروط القانونية.

وتبيّن من أوراق الطعن أن المواطن أحمد الراعي، من مدينة قليوب، تقدم بطعن على قرار استبعاده بسبب عدم إجرائه للكشف الطبي وتحليل المخدرات، مبررًا تأخره بمشكلات تقنية في عملية التحويلات المالية الإلكترونية التي حالت دون حجز موعد الكشف في الوقت المحدد.

فيما أشار الطعن الثاني إلى تظلم الطبيب المتقاعد حسين حمدي معوض، الذي برر عدم تمكنه من إجراء الكشف الطبي في الموعد المحدد بارتفاع تكلفته التي بلغت 10 آلاف جنيه، مطالبًا بخفضها إلى ألف جنيه فقط، والسماح له باستكمال أوراق الترشح.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن عدم الالتزام بالمواعيد القانونية لإجراء الكشف الطبي واستكمال الأوراق يمثل خللًا جوهريًا في إجراءات الترشح، ما يبرر استبعاد المتقدمَين ورفض طعنيهما.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية الكشوف النهائية يوم 18 يوليو الجاري، عقب انتهاء فترة تقديم الطعون، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 20 يوليو، وذلك وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.