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افتتاح مركز تطعيمات للمصل واللقاح في جامعة بني سويف

04:40 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    افتتاح مركز تطعيمات للمصل واللقاح في جامعة بني سويف
  • عرض 4 صورة
    افتتاح مركز تطعيمات للمصل واللقاح في جامعة بني سويف
  • عرض 4 صورة
    افتتاح مركز تطعيمات للمصل واللقاح في جامعة بني سويف
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بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مركز تطعيمات المصل واللقاح التابع لهيئة المصل واللقاح وذلك داخل المركز التخصصي بالحرم الجامعي، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة والهيئة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين على مستوى محافظة بني سويف ومحافظات شمال الصعيد

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور شريف الفيل الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للمصل واللقاح، والدكتور نبيل درويش رئيس قطاع البيع والتسويق بهيئة المصل واللقاح.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بافتتاح فرع للهيئة داخل الجامعة لتقديم خدمات مجتمعية، حيث تقوم الهيئة بتقديم خدمة التطعيم لكافة فئات المجتمع سواء أطفال، أو كبار، والمسافرين والمُقيمين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية المتمثلة في استخدام الأمصال واللقاحات للوقاية من الأمراض المُعدية سواء المتوطنة أو السارية والموسمية، مشيراً إلى أن المركز الجديد سوف يساعد في رفع المعاناة وتخفيف مشقة الذهاب إلى القاهرة للحصول على الخدمة لاسيما وأن المركز يوفر العديد من التطعيمات التي تساعد في إنقاذ حياة الإنسان مثل لدغات الثعبان والعقارب.

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