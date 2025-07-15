القضاء الإداري بالأقصر يرفض طعون 3 مستبعدين من انتخابات الشيوخ

الأقصر- محمد محروس:

قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، برفض جميع الطعون المقدمة من ثلاثة مرشحين تم استبعادهم من خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة الأقصر "نظام الفردي"، مؤكدة بذلك صحة الكشف المبدئي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة الأقصر الابتدائية قد أعلنت في وقت سابق القائمة المبدئية للمرشحين، والتي ضمت 13 مرشحًا من خلفيات مهنية وسياسية متنوعة، للمنافسة على مقعدي الفردي المخصصين لمحافظة الأقصر في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وشملت أسماء المستبعدين من السباق الانتخابي: منى عبدالستار، وميخائيل أنور، ورمضان النقذي، والذين تقدموا بطعون أمام القضاء الإداري طعنًا في قرار استبعادهم، إلا أن المحكمة أيدت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برفض طعونهم.